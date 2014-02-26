Кабмін і НБУ до кінця тижня оприлюднять антикризову програму

Уряд і Національний банк України мають намір провести конференцію і оприлюднити антикризову програму у четвер-п’ятницю, повідомив сьогодні глава НБУ Степан Кубів у ході його офіційного представлення у Нацбанку.

«Центральний банк вживає заходи, метою яких є зупинити відплив капіталу з України», - сказав Кубів. За його словами, Україна розраховує на допомогу з боку Міжнародного валютного фонду, місія якого очікується в Україні найближчим часом.

Також голова Нацбанку повідомив, що найближчими днями планується проведення широкої дискусії з банкірами щодо «аварійного плану». При цьому Кубів пообіцяв, що Нацбанк докладе всіх необхідних зусиль, щоб уникнути втрат вкладників у ситуації, що склалася.

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Виконуючий обов'язки президента України Олександр Турчинов, що представив нового голову Нацбанку, зазначив, що на центральний банк покладено завдання зі стабілізації банківської системи і курсу національної валюти. За його словами, план дій має відновити стабільну роботу банківської системи без втрат для вкладників.

Також Турчинов наголосив, що Кубів не лише професійний банкір, але й прекрасний менеджер. «Зараз на його плечі покладено завдання перекрити тіньовий відплив фінансових ресурсів з України, всі офшорні схеми. НБУ повинен забезпечити тотальний фінансовий моніторинг», - підкреслив Турчинов.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого парламент ухвалив постанову про самоусунення президента від виконання обов'язків і проведення 25 травня позачергових виборів. Також парламент обрав головою Верховної Ради Олександра Турчинова, на якого з 23 лютого покладені обов'язки президента України.

Політична ситуація в країні не обійшла і банківську систему, внаслідок чого вкладники почали достроково забирати депозити і спустошувати банкомати. Попри жорсткі обмеження НБУ, посилилися хвилювання на валютному ринку, і сьогодні на час закриття торгів на міжбанківському ринку долар подорожчав до 10,50 грн/дол.

24 лютого Верховна Рада звільнила Ігоря Соркіна, що обіймав посаду голови НБУ трохи більше року, і призначила на цю посаду народного депутата від «Батьківщини» Степана Кубіва. Банкіри, зокрема найбільший інвестор України - Європейський банк реконструкції та розвитку, оцінили це призначення позитивно, відзначаючи професійні якості Кубіва і його порядність.