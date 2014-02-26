Банкіри пропонують зупиняти торги на міжбанку при сильному відхиленні курсу

Асоціація «Український кредитно-банківський союз» (УКБС) для припинення спекуляцій на валютному ринку пропонує Національному банку України в разі відхилення валютного курсу більш ніж на 5% від середньозваженого курсу за попередній день, припиняти торги на міжбанківському валютному ринку, повідомила прес-служба асоціації.

«Для недопущення незаконних валютно-обмінних операцій Нацбанк повинен ввести жорсткий контроль за операціями. А також забезпечити прозорість процесу продажу Нацбанком інвалюти. Для чого на сайті НБУ доцільно щодня оприлюднювати обсяги і курс проданої інвалюти», - йдеться в повідомленні.

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Банкіри також пропонують ввести ліміт на продаж готівкової іноземної валюти для фізичних осіб на рівні 1000 дол. на добу. На їхню думку, придбання валюти понад зазначену суму, але не більше 150 000 грн, має здійснюватися в безготівковій формі шляхом відкриття депозитного рахунку в банку.

Асоціація також зазначає, що доцільно лімітувати купівлю іноземної валюти за гривні на міжбанку для розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами, дозволивши купувати валюти виключно в разі підтвердження операції митною декларацією або актом виконаних робіт. При цьому має діяти заборона на проведення авансових платежів або передоплати.

Крім того, як крайній захід для збереження заощаджень населення й порятунку країни від глибокої фінансової кризи на період наведення порядку в управлінні фінансами, УКБС не виключає необхідності введення тимчасового мораторію на купівлю-продаж іноземної валюти в країні й дострокове зняття депозитів.

Як повідомляв УНІАН, політична ситуація в країні не обійшла стороною банківську систему, внаслідок чого вкладники почали достроково забирати депозити й спустошувати банкомати. Незважаючи на жорсткі обмеження НБУ, посилилися хвилювання на валютному ринку, й сьогодні на закриття торгів на міжбанківському ринку долар подорожчав до 10,50 грн.

24 лютого Верховна Рада звільнила Ігоря Соркіна, який обіймав посаду голови НБУ трохи більше року, й призначила на цю посаду народного депутата від «Батьківщини» Степана Кубіва.