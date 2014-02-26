Нацкомфінпослуг посилить нагляд за фінансовими організаціями

Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг посилить нагляд за фінансовими організаціями з метою захисту інтересів споживачів фінансових послуг, повідомляється на сайті комісії.

Згідно з повідомленням, про це в ході робочої зустрічі з керівниками професійних асоціацій страхового ринку із запобігання ризикових подій на небанківських фінансових ринках заявив голова комісії Борис Візиров.

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"Нацкомфінпослуг звертає увагу всіх учасників небанківських фінансових ринків, що регулятор буде жорстко стежити за їх діяльністю і запобігати будь-яким порушенням усіма законними методами. У випадках виявлення будь-яких порушень законодавства ми будемо оперативно вживати заходів щодо зупинки ліцензій таких закладів", - цитує прес-служба голову комісії.

Комісія зазначила, що ризиковими подіями на страховому ринку можуть бути виведення активів фінансових установ, порушення прав споживачів, помилкове банкрутство.

У свою чергу, представники страхового ринку звернули увагу, що зазначені ризикові події можуть призвести до того, що відповідальність за виконання зобов'язань перед споживачами небанківських фінансових послуг будуть змушені нести інші учасники ринків. У першу чергу це стосується такого соціально важливого виду страхування, як обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Як повідомляв УНІАН, Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг зобов'язала страховиків щороку проводити стрес-тестування для оцінки платоспроможності компаній і надавати регулятору результати.