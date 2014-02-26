Нацбанк обіцяє не вводити обмеження на зняття депозитів

Національний банк України не розглядав і не розглядає застосування будь-яких обмежень доступу населення до банківських депозитів, повідомила прес-служба Національного банку України.

У повідомленні зазначається, що останні кроки регулятора, зокрема, щодо рефінансування й, відповідно, щодо підтримки ліквідності банківської системи спрямовано на стабілізацію ситуації на грошово-кредитному й валютному ринках.

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«Національний банк також відзначає довіру громадян до гривні й банківської системи загалом. Свідченням цього є, зокрема, те, що депозитний портфель банків за минулий рік збільшився на 106 млрд грн або на 18%, тоді як за 2012 - на 74 млрд грн. Вклади в гривні за минулий рік зросли майже на 33%», - йдеться в повідомленні.

Регулятор зазначає, що інформація, що з'явилася в ЗМІ, про розгляд Нацбанком питання про обмеження зняття коштів із депозитів не відповідає дійсності.

Як повідомляв УНІАН, політична ситуація в країні не обійшла стороною банківську систему, внаслідок чого вкладники почали достроково забирати депозити.

Незважаючи на жорсткі обмеження НБУ, посилилися хвилювання на валютному ринку, й сьогодні на момент закриття торгів на міжбанківському ринку долар подорожчав до рекордних 10,50 грн/дол.

24 лютого Верховна Рада звільнила Ігоря Соркіна, який обіймав посаду голови НБУ трохи більше року, й призначила на цю посаду народного депутата від «Батьківщини» Степана Кубіва.

Асоціація «Український Кредитно-банківський союз» (УКБС) не виключає необхідності введення тимчасового мораторію на купівлю-продаж іноземної валюти в країні й дострокове зняття депозитів, як крайнього заходу для збереження заощаджень населення й порятунку країни від глибокої фінансової кризи на період наведення порядку в управлінні фінансами.