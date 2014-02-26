Колишній глава Нацбанку Соркін став радником Кубіва

«Насамперед, хочу подякувати Ігореві Соркіну, що він єдиний з небагатьох керівників із відповідальністю поставився до тих процесів, які відбулися в банківській системі. Запропонував йому бути моїм радником, він погодився, він залишається радником голови правління», - сказав Кубів.

Також він подякував правлінню та керівництво підрозділів НБУ, які буквально за три дні увели в курс справи, що дало можливість невідкладно розпочати розмову з кредиторами. «Я гарантую прозору, чесну роботу, гарантую старанну праця», - пообіцяв Кубів.

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За словами Кубіва, з призначенням уряду будуть чітко запропоновані програми по роботі із зовнішніми кредиторами, а основним пунктом відповідальності НБУ залишається захист вкладників.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого парламент прийняв постанову про самоусунення президента Віктора Януковича від виконання обов'язків і проведення 25 травня позачергових виборів. Також парламент обрав головою Верховної Ради Олександра Турчинова, на якого з 23 лютого покладено обов'язки Президента України.

24 лютого Верховна Рада звільнила Ігоря Соркіна, який обіймав посаду голови НБУ трохи більше року, і призначила на цю посаду народного депутата від «Батьківщини» Степана Кубіва.

Згідно з заявою нового глави НБУ Степана Кубіва, уряд і Нацбанк мають намір провести конференцію й оприлюднити антикризову програму в четвер-п'ятницю.