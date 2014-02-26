Курс гривні досяг економічно обґрунтованого рівня, вважають економісти

Курс гривні вже досяг економічно обгрунтованого рівня, й Національний банк України може вжити заходи для стабілізації ситуації на валютному ринку, вважають експерти.

«За нашими оцінками, курс гривні вже досяг економічно обгрунтованого рівня. Ми вважаємо, що Нацбанк незабаром вживе заходи для стабілізації ситуації на валютному ринку», - сказала в коментарі УНІАН головний економіст Dragon Capital Олена Білан.

За оцінками експерта, в лютому Нацбанк витратив на підтримку валютного курсу відносно невелику суму - від 0,5 до 0,7 млрд дол., що неспівмірно менше, ніж у січні. «Скоріш за все, велика частина з цього обсягу була витрачена в перший тиждень лютого до введення більш жорстких заходів валютного контролю», - вважає Білан.

Експерт підкреслює, що НБУ не виходив останнім часом на ринок із інтервенціями. «Незважаючи на різке прискорення відпливу депозитів із банків, ймовірно, лише частина вивільнених гривневих коштів потрапила на валютний ринок, оскільки нетривалий сплеск паніки минулого тижня змусив більшість людей запасатися їжею й бензином», - пояснила Білан.

Начальник відділу аналізу та досліджень «Райффайзен Банк Аваль» Дмитро Сологуб також погодився, що встановлений курс є економічно обгрунтованим.

«З точки зору здорового глузду, мені здається, що 10 - це рівень, від якого можна відштовхуватися. Тобто, потрібно за допомогою інтервенцій та адміністративних обмежень зафіксувати курс на якихось прийнятних рівнях, і негайно починати переговори з МВФ та іншими донорами», - сказав банкір.

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Сологуб зазначив, що ситуація на ринку не схожа на керовану девальвацію. «Просто ніхто не може взяти на себе відповідальність за те, що відбувається, й ринок це тонко відчуває. В умовах, коли ринком керує психологічний чинник, говорити про якісь рівні стабілізації складно», - пояснив він.

Водночас, на думку керівника аналітичного підрозділу групи «Інвестиційний Капітал Україна» (ICU) Олександра Вальчишена, на сьогодні гривня вже недооцінена.

«Зараз ми спостерігаємо, як ринок просто рухає курс у слабкий бік. Поточний рівень 10-10,5 грн/дол. говорить про те, що гривня вже недооцінена приблизно на 5-10%», - вважає він.

Експерт прогнозує, що цей процес може продовжитися, але можливе подальше зміцнення гривні. «Як тільки уряд узгодить програму з МВФ і отримає фінансову допомогу, ринок може почати рухатися в інший бік, оскільки тоді реалії й умови будуть іншими», - сказав він.

Вальчишен підкреслив, що штучна стабілізація для валютного ринку неприйнятна. «Сам процес стабілізації неправильний. Для української економіки важливий не процес стабілізації курсу національної валюти, а стабілізація економічного зростання. Для цього необхідні такі умови: дієва програма МВФ і боротьба з корупцією», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, політична ситуація в країні не обійшла стороною банківську систему, внаслідок чого вкладники почали достроково забирати депозити й спустошувати банкомати. Незважаючи на жорсткі обмеження НБУ, посилилися хвилювання на валютному ринку, й сьогодні на момент закриття торгів на міжбанківському ринку долар подорожчав до 10,50 грн/дол.

За оцінками експертів, для стабілізації ситуації необхідне залучення зовнішніх позик. Міжнародний валютний фонд заявив про готовність до співробітництва з Україною, але, водночас, для ведення переговорів із фондом необхідний «легітимний уряд».