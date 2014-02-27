США можуть надати Україні кредити на $1 млрд

Сполучені Штати Америки розглядають можливість надати Україні позикові гарантії на суму в 1 млрд доларів, щоб допомогти їй відвернути економічний колапс.

Як повідомляє Радіо Свобода, про це заявив державний секретар США Джон Керрі.

За його словами, США також розглядають й інші можливості підтримати Україну, надавши їй пряму допомогу.

Нині необхідно якнайшвидше піти на допомогу Україні, наголосив Керрі, виступаючи у Державному департаменті перед групою журналістів.

Але, додав він, і для тимчасової влади України так само необхідно якнайшвидше здійснити реформи, подолати корупцію й підготувати вільні та чесні вибори.

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За словами Керрі, Європейський Союз теж розглядає можливість надати Україні позикові гарантії на суму в 1,5 млрд доларів.

Крім того, до надання масового міжнародного пакету допомоги Україні мають долучитися міжнародні фінансові інституції, зокрема Міжнародний валютний фонд, сказав держсекретар.