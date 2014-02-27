Економічний спад в Україні позначається на російських компаніях, заявляють в РФ

Економічний спад в Україні позначається на діяльності російських компаній, залучених у торгівлю з нею.

Про це заявив журналістам, що перебуває з візитом у Вашингтоні міністр економічного розвитку РФ Олексій Улюкаєв, передає ІТАР-ТАСС.

"Безумовно, той факт, що на Україні зараз економічний спад і фінансові труднощі, так чи інакше позначається на роботі російських компаній, залучених у торгівлю та інвестиції в цій країні", - визнав Улюкаєв.

Водночас, він наголосив, що поки немає нового складу уряду в Україні, важко оцінювати, як ці події вплинуть на товарообіг між Москвою та Києвом.

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Улюкаєв зазначив, що Росія має намір обговорювати економічні питання, пов'язані з Україною, з міжнародними організаціями та іншими країнами. Журналісти поцікавилися, чи буде Росія брати участь у переговорах про виділення Україні фінансової допомоги. Улюкаєв відповів, що говорити про якісь конкрентні критерії "зараз ще рано", оскільки необхідно "отримати більше інформації".

"У будь-якому випадку, ми будемо контактувати з міжнародними фінансовими організаціями, урядами США і європейських країн", - підсумував російський міністр.