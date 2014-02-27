ВТБ припинив видачу кредитів в Україні
09:35, 27 лютого 2014Фінанси
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«У цілому я дав команду нових грошей не видавати», - заявив глава ВТБ Андрій Костін.
ВТБ призупинив кредитування в Україні
ВТБ припинив видачу нових кредитів в Україні, передає РІА «Новости» з посиланням на главу ВТБ Андрія Костіна.
«Ми сьогодні не видаємо кредити підприємствам, не видаємо нових позик. Але ми обслуговуємо всі заявки клієнтів на одержання депозитів, ніяких обмежень ми не вводимо, ліквідність у нас є», - заявив Костін, додавши, що нові кредити не видаються і фізичним особам.
«У цілому я дав команду нових грошей не видавати», - резюмував глава ВТБ.
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