ВТБ припинив видачу кредитів в Україні

ВТБ припинив видачу нових кредитів в Україні, передає РІА «Новости» з посиланням на главу ВТБ Андрія Костіна.

«Ми сьогодні не видаємо кредити підприємствам, не видаємо нових позик. Але ми обслуговуємо всі заявки клієнтів на одержання депозитів, ніяких обмежень ми не вводимо, ліквідність у нас є», - заявив Костін, додавши, що нові кредити не видаються і фізичним особам.

«У цілому я дав команду нових грошей не видавати», - резюмував глава ВТБ.