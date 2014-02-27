Центробанк Китаю продовжує знижувати курс юаня

Зниження курсу юаня, розпочате Народним банком Китаю, обумовлене підготовкою національної валюти до більш вільної торгівлі, пишуть Вести Экономика з посиланням на The Wall Street Journal.

Центробанк КНР у четвер, 27 лютого, вчетверте за 10 днів зменшив ліквідність в економіці Піднебесної, після чого курс нацвалюти знизився до семимісячного мінімуму.

За словами джерел, знайомих зі справою, заходи спрямовано на зниження активності серед спекулянтів, упевнених у підвищенні волатильності юаня.

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“ЦБ Китаю перевіряє ринок, готуючи його до розширення валютного коридору", - наголосило джерело, близьке до Центробанку КНР.

Раніше Народний банк Китаю проводив діаметрально протилежну політику, спрямовану на підвищення курсу національної валюти, незважаючи на падіння вартості валют країн, що розвиваються, до долара США.