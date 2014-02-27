Росія спішно реанімувала список можливих інвестпроектів в Криму на $5 млрд

Москва оперативно відреагувала на проросійські заворушення в Криму - уряд РФ спішно реанімував список можливих інвестпроектів в регіоні, який готувався в рамках спільних пропозицій для України ще до зміни влади в країні, пише "Комерсант-Росія". Тепер Торгово-промисловій палаті належить знайти в Росії інвесторів, готових вкласти в Крим понад $5 млрд. Але підприємці не готові розглядати можливість таких інвестицій до стабілізації ситуації в Україні.

Як стало відомо виданню, Мінекономіки Росії запропонувало вітчизняним бізнесменам розглянути можливість участі в перспективних інвестиційних проектах, що реалізовуються і плануються до реалізації на території Автономної республіки Крим". Відповідне звернення міністерства на цьому тижні отримала Торгово-промислова палата (ТПП) РФ, розповіли два джерела, знайомі із ситуацією. За словами одного з них, список проектів, за якими ведеться активний пошук якірних інвесторів" був складений торгпредством Росії в Україні. Їх орієнтовна вартість перевищує $5 млрд.

Директор департаменту Мінекономіки щодо взаємодії з органами Митного союзу та економічного співробітництва з країнами СНД Олександр Цибульський підтвердив виданню початок роботи з пошуку російських інвесторів для проектів у Криму. За його словами, "це планова робота".

Найбільш дорогі проекти в списку - інфраструктурні. Зокрема, це реконструкція автодороги Херсон-Джанкой-Феодосія-Керч вартістю $1,4 млрд і проекти, пов'язані з морськими портами в Євпаторії, Феодосії, Керчі та Ялті на загальну суму майже $1,8 млрд. У списку є також інвестпроекти з будівництва рекреаційних та туристичних об'єктів, в галузі сільського господарства та пов'язані з аеропортами Керчі та Севастополя. В суму від $1,2 млрд оцінена потреба інвестицій у будівництво транспортного переходу через Керченську протоку.