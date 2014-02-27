Долар на відкритті міжбанку піднявся до 10,65 грн

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань - до 10,4500/10,6500, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Котирування по євро-гривні пішли вгору - до 14,2665/14,5450.

Ціни на російську валюту піднялися до 0,2897/0,2952.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар упали до 1,3651/53 (середа - 1,3734/36).

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Як повідомляв УНІАН, у середу, 26 лютого, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 9,9980/10,3500, на 12:00 звузився спред до 10,2500/10,3500. На закриття торгів цінові рівні зросли до 10,3300/10,5000.

Нацбанк у середу на ринок не виходив.