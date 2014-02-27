Голова НБУ заявляє, що ситуація в банківській системі контрольована і керована

Ситуація в банківській системі контрольована і керована, і зворотний зв'язок є зі всіма банками, незалежно від їх розміру, говориться в заяві голови Нацбанку Степана Кубіва, розміщеній на сайті НБУ.

«Вважаю ситуацію контрольованою і керованою. Є керованість і зворотний зв'язок із банківською системою, причому зі всіма банками, незалежно від їх розміру», - говориться в заяві.

За словами Кубіва, персонал Нацбанку має достатній професійний рівень, життєво важливі системи НБУ і банків функціонують в звичайному режимі, включаючи системи електронних платежів і системи для операцій на відкритому ринку.

Також за результатами аналізу золотовалютних резервів Нацбанку встановлено, що вони складаються з високоліквідних активів.

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«Найважливішими для банківської системи завданнями вважаю захист інтересів вкладників, відновлення переговорів зі всіма зовнішніми кредиторами, перш за все з МВФ, відразу після формування нового складу уряду України, а також розробку і затвердження масштабного і чіткого плану реформ в економіці, зокрема фінансового сектора», - наголошується в заяві.

З урахуванням цього, голова Нацбанку визначив такі першочергові кроки регулятора, як забезпечення банків необхідним обсягом ліквідності, включаючи готівку, але винятково на умовах прозорості та контролю за їх використанням.

«Є принципове налаштування на суворе ставлення до порушників обов'язкових нормативів і валютних спекулянтів. Переконаний, що дії Національного банку України заспокоять ринки, людей і знизять девальваційні очікування», - наголошується в заяві.

Також голова НБУ вважає важливим відновити переговори із зовнішніми кредиторами і довіру інвесторів до України.

«За підтримки зовнішніх кредиторів буде створено могутній фінансовий буфер, який стабілізує ситуацію у фінансовій сфері та економіці України в цілому», - говориться в заяві.

Як повідомляється, Нацбанк готовий взяти активну участь в розробці плану реформ і бути важливою ланкою в його реалізації.

«Цей план, де прозорість є головним його принципом, має стати надпріоритетним завданням парламенту, уряду і Національного банку України. Зазначені вище кроки зможуть трансформуватися у фундаментальні чинники економічного зростання. Впевнений, що мудрий український народ підтримає цей план», - наголосив голова НБУ.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого парламент прийняв постанову про самоусунення Президента від виконання обов'язків і проведення 25 травня позачергових виборів. Також парламент обрав головою Верховної Ради Олександра Турчинова, на якого з 23 лютого покладено обов'язки Президента України.

24 лютого Верховна Рада звільнила Ігоря Соркіна, який обіймав посаду голови НБУ трохи більше року, і призначила на цю посаду народного депутата від «Батьківщини» Степана Кубіва.

Згідно із заявою нового голови НБУ Степана Кубіва, уряд і Нацбанк мають намір провести конференцію і обнародувати антикризову програму в четвер-п’ятницю.