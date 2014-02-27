Рубль продовжує дешевшати через події в Україні - ЗМІ

Рубль подешевшав при відкритті торгів четверга, але залишився в останньому підкоридорі інтервенційних продажів ЦБР.

У фокусі уваги, як і раніше, ситуація в Україні, а впливатимуть на котирування, крім глобального ставлення до ризику, і внутрішні грошові потоки кінця місяця, повідомляє Reuters.

Долар розрахунками "завтра" на Московській біржі на 10.35 МСК зріс на 2 копійки до 36,04, раніше досягнувши максимального з початку березня 2009 року значення 36,11.

Євро розрахунками "завтра" зростає на 7 копійок до 49,33.

Котирування рубля до бівалютного кошика ($0,55 і 0,45 євро) на 10.35 МСК знаходилися на рівні 42,03, вартість кошика підвищилася на 5 копійок.

Кошик залишається в підкоридорі $400-мільйонних інтервенцій ЦБР (фактичний їхній обсяг - близько $300 мільйонів через купівлі валюти Мінфіном у стабфонди). Уранці в четверг він розташовується між 41,20-42,15 після підвищення в середу плаваючого валютного коридору на 5 копійок до 35,15-42,15.

На верхній межі валютного коридору Центробанк продає валюту в нелімітованих обсягах.

І євро і кошик залишаються поблизу абсолютних максимумів до рубля, досягнутих напередодні (42,11 і 49,50 відповідно).

Читайте такожЕкономічний спад в Україні позначається на російських компаніях, заявляють в РФ

"Основною причиною ослаблення рубля стала нестабільність на Україні. Очевидно, що атака на рубль почалася після новини про російські військові навчання на кордоні з Україною", - вважають аналітики банку ВТБ Капітал.

Крім цього фактора і пов'язаного з цим ринкового перепозиціонування, серед інших причин слабкості рубля вони назвали зростання купівлі валюти населенням.

"За нашими розрахунками, в січні 2014 населення купило до $6 мільярдів", - нагадали аналітики ВТБ Капітал, що припускають збереження таких тенденцій і зараз.

Завтра сплатою податку на прибуток завершується лютневий фіскальний період, який не дав відчутної підтримки рублю.

"Податковий період другий місяць поспіль не дає рублю ні єдиного шансу на зростання, і його закінчення змушує констатувати відсутність причин для зростання рубля в найближчій перспективі. Для розвороту потрібен або серйозний драйвер іззовні, або стабілізація на Україні", - вважає Дмитро Польовий із банку ING Eurasia.