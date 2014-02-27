Долар досяг нового максимуму і злетів до 11,40 грн

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 10,4500/10,6500, на 12:00 ціни зросли до 11,1000/11,4000, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 14,2665/14,5450, на 12:00 ціни, слідом за доларом, пішли вгору - до 15,1550/15,5685.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2897/0,2952, на 12:00 ціни піднялися до 0,3067/0,3150. У Росії курс долар-рубль зріс і на 12:00 встановився на рівні 36.1670 (+0.1270).

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На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3651/53, змінюючись у досить вузькому коридорі.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 26 лютого, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 9,9980/10,3500, на 12:00 звузився спред до 10,2500/10,3500. На закриття торгів цінові рівні зросли до 10,3300/10,5000.

Нацбанк у середу на ринок не виходив.