Дефіцит бюджету України в січні скоротився до 1,607 млрд грн

Дефіцит державного бюджету України за підсумками січня 2014 року становив 1,607 млрд грн, що на 29,1 млн грн, або на 1,8%, менше дефіциту за підсумками січня 2013 року у розмірі 1,636 млрд грн, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

За інформацією Мінфіну, дефіцит зведеного бюджету України за січень 2014 року становив 55,2 млн грн, що на 560,2 млн грн, або у 11 разів, менше дефіциту за січень 2013 року у розмірі 615,4 млн. грн. Інформація щодо загального фонду держбюджету не повідомляється.

За вказаний період надходження до держбюджету України становили 25,299 млрд грн, що на 2,098 млрд грн, або на 9,04%, більше показника за січень 2013 року. Загальна сума доходів зведеного бюджету України за січень 2014 року становила 32,559 млрд грн, що на 2,383 млрд грн, або на 7,9%, більше показника за січень 2013 року. Фактичні надходження до загального фонду державного бюджету за вказаний період проти показника 2013 року зросли на 2,452 млрд грн, або на 12,2%, - до 22,505 млрд грн.

Касові витрати держбюджету за січень 2014 року становили 26,895 млрд грн, що на 8,4%, або на 2,08 млрд грн, більше показника за січень минулого року. Загальна сума касових витрат зведеного бюджету України за січень 2014 року становила 32,606 млрд грн, що на 5,95%, або на 1,832 млрд грн, більше показника за січень 2013 року.

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Як повідомляв УНІАН, 21 січня було опубліковано Закон України "Про Державний бюджет України на 2014 рік", згідно з яким доходи держбюджету на 2014 рік передбачені на рівні 395,304 млрд грн, витрати - 462,212 млрд грн, граничний дефіцит - 71,564 млрд грн, або 4,3% ВВП. Граничний рівень держборгу на 2014 рік встановлено на рівні 585,484 млрд грн, або 35% ВВП, обсяг держгарантій, що надаються, - 50 млрд грн. Згідно з перехідними положеннями закону, він набрав чинності з 1 січня 2014 року.

За словами члена ради Національного банку України Романа Шпека, Національний банк України перерахував 4 млрд грн для фінансування потреб держбюджету у січні, і у лютому потреба буде удвічі більшою.

Дефіцит держбюджету України за підсумками січня-грудня 2013 року становив 64,708 млрд грн, що на 21,2% більше дефіциту за підсумками 2012 року у розмірі 53,387 млрд грн.