Знецінення гривні триває на тлі зростання ліквідності банків

Залишки на кореспондентських рахунках банків продовжують упевнено зростати з початку поточного тижня, і на ранок сьогоднішнього дня досягли 27,903 млрд грн, що на 5,376 млрд грн більше, ніж на ранок понеділка, 24 лютого, повідомляється на сайті Національного банку України.



Водночас, національна валюта продовжує знецінюватися. Згідно з даними фінансової компанії «ІнтерБізнесКонсалтинг», сьогодні на 12:00 на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара знизилися до 11,1000/11,4000 грн/дол. проти 10,4500/10,6500 грн/дол. на відкритті торгів.

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Нагадаємо, що 21 лютого Нацбанк вжив додаткових заходів для підтримки ліквідності банків, що дає змогу вивільнити частину коштів, які банки раніше зобов'язані були «заморожувати» на окремому рахунку щодня.

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Як повідомляв УНІАН, політична ситуація в країні призвела до посилення негативних явищ в економіці, в тому числі до стрімкого подорожчання валюти на міжбанківському ринку. На думку банкірів, нестабільність на валютному ринку зумовлена діями спекулянтів, і ситуація потребує негайного втручання регулятора.

Національний банк з 24 лютого вжив низку заходів для підтримки ліквідності банківської системи, і в результаті залишки на коррахунках банків за цей день збільшилися на 4,423 млрд грн - до 26,950 млрд грн, тоді як з початку лютого залишки не піднімалися вище 24 млрд грн, зокрема двічі провалювалися до мінімального значення з початку поточного року в 20,178 млрд грн і 20,795 млрд грн, 12 і 6 лютого, відповідно.

Згідно із заявою голови НБУ Степана Кубіва, ситуація в банківській системі контрольована і керована, і першочерговими кроками регулятора буде забезпечення банків необхідним обсягом ліквідності, включаючи готівку, але виключно на умовах прозорості і контролю за їх використанням.

