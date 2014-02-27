Держборг Казахстану за рік зріс до 13% ВВП

Державний борг Казахстану на початок 2014 року зріс до 12,8% ВВП і склав 4,4 трильйона тенге або 28,8 мільярда доларів, повідомила в четвер прес-служба Мінфіну республіки, передає РИА Новости.

"Основну його частину складають зобов'язання уряду, 82% з яких внутрішні. Боргове навантаження на бюджет (відношення витрат на обслуговування і погашення боргу до доходів бюджету) склалося на рівні 9,7%", - йдеться в прес-релізі, поширеному відомством перед колегією.

Мінфін нагадує, що концепцією нової бюджетної політики передбачено забезпечення стійкості держборгу і поступове скорочення бюджетного дефіциту. "У 2013 році дефіцит республіканського бюджету склався в сумі 718 мільярдів тенге (4,78 мільярдів доларів) або 2,1% ВВП і був повністю забезпечений запозиченнями", - наголошується в прес-релізі.

У відомстві пояснюють, що в рамках фінансування дефіциту бюджету, а також сприяння розвитку ринку боргових інструментів протягом минулого року міністерство розміщувало державні цінні папери загальною сумою 982,5 мільярда тенге (6,55 мільярдів доларів).

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