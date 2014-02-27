Яценюк заявляє про виведення близько $70 млрд в офшорні зони

Кандидат на посаду прем'єр-міністра Арсеній Яценюк (ВО "Батьківщина") заявляє про виведення попередньою владою за останні три роки близько 70 млрд доларів в офшорні зони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк заявив у четвер у Верховній Раді перед голосуванням за обрання його на посаду очільника уряду.

«За останні три роки з фінансової системи України на офшорні рахунки було виведено у загальній сумі близько 70 млрд дол. США», - сказав він.

«Тепер зрозуміло, що виводилися гроші, які бралися як кредити під державні гарантії», - підкреслив Яценюк.



