Яценюк заявляє про виведення близько $70 млрд в офшорні зони
14:50, 27 лютого 2014Фінанси
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Попередня влада за останні три роки вивела близько 70 млрд доларів в офшорні зони.
Виводилися гроші, які бралися як кредити під держгарантії
Кандидат на посаду прем'єр-міністра Арсеній Яценюк (ВО "Батьківщина") заявляє про виведення попередньою владою за останні три роки близько 70 млрд доларів в офшорні зони.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк заявив у четвер у Верховній Раді перед голосуванням за обрання його на посаду очільника уряду.
«За останні три роки з фінансової системи України на офшорні рахунки було виведено у загальній сумі близько 70 млрд дол. США», - сказав він.
«Тепер зрозуміло, що виводилися гроші, які бралися як кредити під державні гарантії», - підкреслив Яценюк.
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