На єдиному казначейському рахунку залишилося 4,3 млн грн - Яценюк

Золотовалютні резерви Національного банку України знизилися до 15 млрд дол., а залишки на єдиному рахунку Державної казначейської служби - до 4,3 млн. грн.

Про це заявив кандидат на пост прем'єр-міністра України Арсеній Яценюк (ВО "Батьківщина"), виступаючи у четвер у Верховній Раді.

Яценюк відзначив, що не має в своєму розпорядженні остаточних і достовірних даних про стан державного бюджету України, але, за його словами, «держскарбниця в Україні розграбована і порожня».

«Золотовалютні резерви України, які становили три роки тому 37 млрд дол. США, впали до позначки 15 млрд дол.», - сказав Яценюк.

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За його словами, держборг досяг 75 млрд дол., або вдвічі більше, ніж у 2010 році.

«Одержано 37 млрд дол. кредитів, які зникли в невідомому напрямі», – сказав Яценюк.

Попередня влада, як наголосив Яценюк, вивела на офшорні рахунки 70 млрд дол.

«Не обіцяю покращення ні сьогодні, ні завтра. Наше головне завдання - стабілізація», – заявив Яценюк.

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