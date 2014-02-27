UniCredit Bank тимчасово закрив офіси в Сімферополі

У зв'язку із загостренням ситуації у м. Сімферополь і оголошеним вихідним днем у місті 27 лютого тимчасово не працюють відділення UniCredit Bank. Про це повідомив банк на офіційному сайті.

Усі інші відділення UniCredit Bank в АР Крим працюють за скороченим графіком - до 16.00.

У банку також відзначили, що подальші рішення про роботу відділень прийматимуться залежно від розвитку ситуації.

UniCredit Bank сподівається на якнайшвидше врегулювання конфлікту і стабілізацію ситуації, йдеться на сайті фінансової організації.