UniCredit Bank тимчасово закрив офіси в Сімферополі
14:08, 27 лютого 2014Фінанси
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Подальші рішення про роботу відділень прийматимуться залежно від розвитку ситуації.
UniCredit Bank закрив 27 лютого всі відділення в Сімферополі / REUTERS
У зв'язку із загостренням ситуації у м. Сімферополь і оголошеним вихідним днем у місті 27 лютого тимчасово не працюють відділення UniCredit Bank. Про це повідомив банк на офіційному сайті.
Усі інші відділення UniCredit Bank в АР Крим працюють за скороченим графіком - до 16.00.
У банку також відзначили, що подальші рішення про роботу відділень прийматимуться залежно від розвитку ситуації.
UniCredit Bank сподівається на якнайшвидше врегулювання конфлікту і стабілізацію ситуації, йдеться на сайті фінансової організації.
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