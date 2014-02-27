Гривня зміцнилася до 11,20 грн/дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларомСША відкрилися котируваннями - 10,4500/10,6500, до 12:00 ціни зросли 11,1000/11,4000. До закриття торгів цінові рівні знизилися 10,8000/11,2000, повідомляє "Інтербізнесконсалтинг".

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2897/0,2952, до 12:00 ціни піднялися 0,3067/0,3150. До закриття торгів ціни піднялися 0,3146/0,3251. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 36,1725 (+0.1325).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3720/1,3755. Ринок євро-гривні відкрився наступними індикативними котируваннями - 14,2665/14,5450, до 12:00 ціни, слідом за доларом, пішли вгору 15,1550/15,5685. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH відкотилися до рівня 14,7430/15,2935.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 10,4500/10,6500, до 12:00 ціни зросли до 11,1000/11,4000.

Ринок євро-гривні відкрився котируваннями 14,2665/14,5450, до 12:00 ціни, слідом за доларом, пішли вгору - до 15,1550/15,5685.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2897/0,2952, до 12:00 ціни піднялися до 0,3067/0,3150. У Росії курс долар-рубль зріс, і до 12:00 встановився на рівні 36.1670 (+0.1270).



