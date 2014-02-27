Яценюк розповів, що потрібно для стабілізації фінансової системи країни

Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, виступаючи у четвер у Верховній Раді.

Він відзначив, що Національний банк, у рамках чинного законодавства, є незалежним органом, і втручання уряду в його роботу є незаконним, але він може висловити думку з цього питання.

«Що необхідно невідкладно зробити для стабілізації фінансової системи - програма з Міжнародним валютним фондом. Як тільки буде підписана програма з МВФ, до золотовалютних резервів України прийдуть гроші, ми стабілізуємо ситуацію», - сказав він.

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Яценюк відзначив, що останні два дні Нацбанк не виходить на ринок з інтервенціями, зберігаючи кожен долар резервів, але водночас вживає необхідних заходів для стабілізації. Він наголосив, що з цього питання має виступати і заспокоювати людей Нацбанк, утім, зі свого боку уряд допоможе НБУ в цьому питанні.

Також Яценюк нагадав, що у 2004 році, коли він був виконуючим обов'язки голови Нацбанку, центральний банк зіткнувся з такими самими проблемами, коли критичне падіння резервів і зняття депозитів громадянами було в аналогічному масштабі.

«У 2004 році, незважаючи на те, що курс зріс з 5 до 8 грн, ми стабілізували ситуацію. І незважаючи на те, що мільярдні кошти виводилися з банків, 14 млн. вкладників на той час у банківській системі, всі зберегли свої вклади», - сказав він.