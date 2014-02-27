Річна інфляція в Німеччині знизилася до 1,2%

Інфляція в Німеччині в лютому 2014 року, за попередньою оцінкою, знизився в річному обчисленні до 1,2% - вперше з жовтня 2013 року. Про це свідчать дані Федерального статистичного бюро Destatis, передає ИТАР-ТАСС.

Експерти очікували, що річна інфляція в Німеччині збережеться на січневому рівні 1,3%.

Щодо січня споживчі ціни в Німеччині в лютому зросли на 0,5% після зниження на 0,6% в січні. Очікувалося підвищення на 0,6%.

В середині лютого Єврокомісія повідомила, що очікує уповільнення річної інфляції в Німеччині, найбільшій економіці єврозони, у 2014 році до 1,4% з 1,5% в 2013 році.

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