Мільярдер Сорос закликав ЄС організувати «план Маршалла» для України

Мільярдер Джордж Сорос закликав лідерів Європейського Союзу організувати терміновий план допомоги Україні за аналогією з планом США за підтримки європейських країн після Другої світової війни, відомим як «план Маршалла». Про це повідомляє "Прайм".

Сорос, один з найбагатших людей світу, заявив, що Німеччина повинна стати лідером у підготовці і здійсненні цього плану, який повинен включати кредити європейських комерційних банків українським компаніям, а також тренінги та консультації для управлінського персоналу в обмін на частки у самих компаніях або участь у їхньому прибутку.

«Україна потребує термінового сучасного аналогу «плану Маршалла», за допомогою якого США допомогли перебудувати Європу після Другої світової війни. Німеччина повинна сьогодні зіграти таку ж роль, яку США зіграли тоді», - Сорос написав у відкритому листі.

Мільярдер також запевнив, що його фонд "Відродження" (Renaissance Foundation), який працює в Україні з 1990 року, не причетний до заворушень, хоча і "виступав як захисник тих, кого торкнулися офіційні репресії".

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Після розгону мітингу в Києві 30 листопада фонд заявив про припинення співпраці з українською владою. Тепер фонд готовий підтримати прагнення українців до розбудови демократичних інститутів, стверджує Сорос. За його словами, Україна відрізняється "диверсифікованою економікою" і "високою якістю людського капіталу" і тому потенційно цікава як об'єкт для інвестицій.

Фонд "Відродження" входить до створеної Соросом мережі фундацій відкритого суспільства", яка складається з національних і регіональних фондів у понад 30 країнах світу, зокрема на території колишнього СРСР.

Джордж Сорос народився в 1930 році в Угорщині. Він займає 30-е місце в списку найбагатших людей світу, який складає журнал Forbes. Його стан (на березень 2013 року) оцінюється в 19,2 мільярда доларів.



