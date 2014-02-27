Мінфін обіцяє до кінця дня стабілізувати курс гривні

Міністерство фінансів України розраховує вже до кінця дня стабілізувати ситуацію на валютному ринку до зміцнення національної валюти на рівні 10 грн і менше за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив у кулуарах Кабінету міністрів новопризначений міністр фінансів Олександр Шлапак.

«Я зараз говорив з головою НБУ. Ви знаєте, що банки виставляють заявки (на купівлю валюти – УНІАН), і от за ціною 11,2 грн за долар заявок не було. Тобто це була така проба пера, я б сказав, спекулянтами, які пробують розхитати долар. Ми зараз з'ясовуємо, хто це робить, - сказав Шлапак. – Упевнений, що ми вийдемо на середній курс долара до кінця дня все ж таки менше 10 грн за долар, я бачив розрахунки».

Читайте такожДолар досяг нового максимуму і злетів до 11,40 грн

Він відзначив, що надалі курс гривні зміцнюватиметься на тлі позитивних сигналів, які уряд розраховує одержати від ключових інвесторів. «Перші сигнали, які ми розраховуємо одержати від наших кредиторів протягом тижня, ну, максимум, днів десяти, щодо можливості поповнення резервів, моментально заспокоять ситуацію», - сказав міністр.

Читайте такожГривня зміцнилася до 11,20 грн/дол