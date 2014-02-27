Місія МВФ може приїхати до України наступного тижня

Місія Міжнародного валютного фонду, співпраця з яким визначена як пріоритет роботи новопризначеного уряду під керівництвом Арсенія Яценюка, може приїхати до України вже наступного тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в кулуарах Кабінету міністрів заявив новопризначений міністр фінансів Олександр Шлапак.

«Ми вже сьогодні підписали листа, тільки-но нас призначили, до МВФ з проханням направити місію. Сподіваємося, що наступного тижня місія буде вже тут – ми підготуємося до приїзду місії», - сказав Шлапак.

Разом з тим, йому важко назвати терміни і обсяги можливого кредитування. «Це буде нова програма. Сумарно – проситимемо в обсязі мінімум 15 млрд дол. Але поки що про суму і терміни говорити рано», - зазначив міністр.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, кандидатура якого на посаду уряду була затверджена сьогодні, 27 лютого, заявив, що для стабілізації фінансової системи України невідкладно необхідна програма з Міжнародним валютним фондом, і тільки-но в золотовалютні резерви України прийдуть гроші - ситуація стабілізується.

Раніше в інтерв'ю журналістам Яценюк повідомляв, що відновлення переговорів з Європейським Союзом і Міжнародним валютним фондом в частині отримання фінансової допомоги буде одним з ключових і першочергових завдань у роботі нового уряду.

Вчора, 26 лютого, директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард заявила, що Міжнародний валютний фонд може найближчим часом відправити до України фахівців для розгляду питання про надання фінансової допомоги.