Держбюджет переглянуть найближчим часом - Шлапак

Міністерство фінансів України має намір переглянути державний бюджет на 2014 рік найближчим часом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр фінансів Олександр Шлапак перед засіданням Кабінету міністрів.

"Я переконаний, що бюджет доведеться переглядати... Я наполягатиму на тому, щоб це було зроблено якнайшвидше", - сказав він, додавши, що, ймовірно, це відбудеться до кінця першого кварталу.

За словами Шлапака, "потрібно прийняти реальний бюджет, яким би хворобливим він не був".

"Ми зробимо бюджет на реальних макропоказниках, на реальній прибутковій базі і запропонуємо парламенту", - запевнив міністр.

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