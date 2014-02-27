Клименко закликає нову владу зберегти Міністерство доходів і зборів

Екс-міністр Олександр Клименко закликає нову владу не ліквідувати Міністерство доходів і зборів, яке поєднує Державну податкову службу та Державну митну службу.

Про це йдеться у зверненні екс-міністра, опублікованому на офіційному сайті відомства.

«Реорганізація Міністерства не тільки поставить під загрозу стабільність і ритмічність наповнення бюджету... але і стане негативним сигналом для інвесторів і бізнесу», - сказано у зверненні.

На думку Клименка, приймаючи рішення про подальшу долю Міністерства, слід насамперед думати про те, як зберегти і примножити інновації, які були втілені в життя в податковій і митній сфері в останні два роки.

«Зараз операційно об'єднані податкові та митні інформаційні бази даних, сформована єдина організаційна структура на центральному та регіональному рівнях», - зазначив екс-міністр.

«Крім того, інтегровано податковий і митний аудит, сформовано єдиний дієвий підрозділ для боротьби з податковими злочинами та контрабандою», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив про те, що Міністерство доходів і зборів буде ліквідовано.

Міндоходів і зборів було створено Указом президента Віктора Януковича в грудні 2012 року, а міністром призначений Олександр Клименко. До складу Міндоходів увійшли Державна податкова служба, Державна митна служба, а також податкова міліція. Крім того, Міндоходів була передана функція адміністрування єдиного соціального внеску, яку аж до жовтня 2013 року виконували органи Пенсійного фонду України.

У прес-службі відомства раніше повідомили, що в.о. міністра доходів і зборів Олександр Клименко перебуває у відпустці. За даними МВС, екс-міністр на цей момент знаходиться в розшуку.