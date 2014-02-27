Україна продовжить переговори з Росією щодо кредитування
17:50, 27 лютого 2014Фінанси
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Міністерство фінансів України має намір продовжити переговори з Російською Федерацією щодо кредитування.
Назвати строки відновлення переговорів поки що важко / telegraf.com.ua
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр фінансів Олександр Шлапак.
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"З Росією також вестимемо переговори щодо продовження кредитної лінії", - сказав він журналістам перед засіданням Кабміну.
За його словами, назвати терміни відновлення переговорів поки що важко.
"Думаю, в найкоротший термін ми спробуємо це зробити. Може, наступного тижня поговоримо з росіянами, щоб новий уряд міг почути, можливо, претензії, вимоги російської сторони щодо того, що вони хотіли б одержати для продовження нашої співпраці в бюджетній і газовій сферах", - сказав Шлапак.
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