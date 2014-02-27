Гривня недооцінена на 19% - експерт

Гривня на сьогодні є недооціненою на 19% щодо долара через різку девальвацію, вважає керівник аналітичного підрозділу групи “Інвестиційний Капітал Україна” (ICU) Олександр Вальчишен.

“Що стосується гривні, вона друга за рахунком за недооцінкою (серед чотирьох валют - гривня, казахський тенге, російський і білоруський рублі, оцінками яких займається ICU - УНІАН). Девальвація, яка сталася, призвела до недооцінки валюти. За нашими підрахунками, вона недооцінена зараз приблизно на 19%”, - сказав Вальчишен.

За його словами, на першому місці за недооцінкою нацвалюта Казахстану - на 38%. Більш або менш врівноваженою є білоруський карбованець, а російський рубль переоцінений майже на 17%.

При цьому Вальчишен зазначив, що гривня може продовжити девальвацію, і недооцінка може продовжувати зростати.

“Девальвація, яка сталася, посунула гривню з переоціненої, коли наша національна валюта була ще місяць тому переоціненою, до недооціненої. Це не означає, що гривня не буде вже девальвувати. Але потрібно розуміти, що з наступними кроками щодо зменшення курсу гривні щодо долара ця недооцінка збільшуватиметься”, - сказав експерт.

Як повідомляв УНІАН, Україна потрапила до п'ятірки країн світу з найбільш недооціненою національною валютою, свідчать дані індексу «Біг Мак» (The Big Mac index) журналу The Economist за січень 2014 року.

Дані індексу свідчать, що національна валюта України недооцінена на 51% щодо долара США і на 54,3% - щодо євро. Передбачувана вартість долара щодо гривні, згідно з даними дослідження, повинна становити 4,11 грн/дол. при діючій вартості 8,38 грн/дол., щодо євро - 5,19 грн/євро при діючій вартості 11,37 грн/євро.