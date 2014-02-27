Яценюк доручив запровадити в Кабміні найжорсткішу систему контролю витрат

18:31, 27 лютого 2014
Фінанси
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Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив у новому уряді запровадити найжорсткішу систему контролю бюджетних витрат.

Никаких государственных машин, никаких государственных льгот и привилегий, никакого расходования бюджетных средств на содержание министров


 

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

«Ми приймемо низку рішень, які стосуються діяльності Кабінету міністрів. За вами (міністрами - УНІАН) - кадрові пропозиції... Ніяких державних машин, ніяких державних пільг і привілеїв, ніякого витрачання бюджетних коштів на утримання міністрів», - наголосив Яценюк.

«Платити за різні пільги і примхи чиновника державний бюджет не буде. Найжорсткіша економія бюджетних коштів», - наголосив прем'єр-міністр.

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