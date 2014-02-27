Яценюк доручив запровадити в Кабміні найжорсткішу систему контролю витрат
18:31, 27 лютого 2014Фінанси
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Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив у новому уряді запровадити найжорсткішу систему контролю бюджетних витрат.
Платити за різні пільги і капризи чиновників держбюджет не буде
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.
«Ми приймемо низку рішень, які стосуються діяльності Кабінету міністрів. За вами (міністрами - УНІАН) - кадрові пропозиції... Ніяких державних машин, ніяких державних пільг і привілеїв, ніякого витрачання бюджетних коштів на утримання міністрів», - наголосив Яценюк.
«Платити за різні пільги і примхи чиновника державний бюджет не буде. Найжорсткіша економія бюджетних коштів», - наголосив прем'єр-міністр.
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