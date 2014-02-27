Яценюк доручив запровадити в Кабміні найжорсткішу систему контролю витрат





Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

«Ми приймемо низку рішень, які стосуються діяльності Кабінету міністрів. За вами (міністрами - УНІАН) - кадрові пропозиції... Ніяких державних машин, ніяких державних пільг і привілеїв, ніякого витрачання бюджетних коштів на утримання міністрів», - наголосив Яценюк.

«Платити за різні пільги і примхи чиновника державний бюджет не буде. Найжорсткіша економія бюджетних коштів», - наголосив прем'єр-міністр.