Для стабілізації на валютному ринку необхідно заборонити рефінансування банків - експерт

Для стабілізації ситуації на валютному ринку необхідно заборонити Національному банку України рефінансування комерційних банків, вважає президент «Центру ринкових реформ України» Володимир Лановий.

«Треба швидко заборонити Національному банку рефінансування комерційних банків», - сказав Лановий журналістам на прес-конференції в Києві, відповідаючи на питання про механізми стабілізації ситуації на валютному ринку.

«Це чисто корупційна схема. Рефінансують вони тільки свої банки, ті, які дають хабарі, це завжди відбувалося, інші банки не допущені до рефінансування», - додав він.

Експерт зазначив, що в Європі рефінансування становить 2-3% від загального обсягу операцій центрального банку на грошовому ринку, тоді як в Україні цей показник сягає 99%.

«Це головна корупційна модель і інструмент для тих, хто стоїть за Національним банком. І так було у 2008 році, коли був провалений курс двічі. А водночас Нацбанк надав кредитів рефінансування на 104 млрд грн», - пояснив Лановий.

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За його словами, рефінансування було видано кільком банкам, які згодом скуповували долари, і в результаті 13 млрд дол. із золотовалютних резервів продали протягом трьох місяців.

«Така нахабна схема хабарів. Чому на це ніхто не реагує, я не знаю», - резюмував експерт.

Як повідомляв УНІАН, політична ситуація в країні дестабілізувала банківську систему, і в результаті хвилювання на валютному ринку призвели до стрімкого зниження курсу гривні до 11,2 грн/дол. на закритті міжбанку в четвер, 27 лютого, з 8,2 грн/дол. в грудні 2013 року.

Обсяг кореспондентських рахунків українських банків за січень 2014 року знизився на 25,4% - до 24,7 млрд грн, обсяг рефінансування банків склав 8,5 млрд грн.

З початку тижня залишки на кореспондентських рахунках банків продовжують впевнене зростання і на ранок сьогоднішнього дня досягли 27,903 млрд грн, що на 5,376 млрд грн більше, ніж на ранок понеділка, 24 лютого, тоді як національна валюта продовжує знецінюватися.

За неповний лютий Нацбанк надав банкам 2,736 млрд грн рефінансування, зокрема з початку поточного тижня - 1,015 млрд грн.

На думку низки експертів, отримані кошти потрапляють на валютний ринок, що приводить до подальшого знецінення гривні.

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