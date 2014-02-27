Нацбанк і Кабмін можуть представити антикризову програму вже завтра

Про це повідомили УНІАН у прес-службі НБУ.

«28 лютого 2014 року о 10:00 в приміщенні Національного банку України відбудеться прес-конференція про поточну ситуацію в економіці та фінансовому секторі України. У заході візьмуть участь голова Національного банку України Кубів Степан Іванович, прем'єр-міністр України Яценюк Арсеній Петрович», - говориться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Степан Кубів під час свого представлення в Нацбанку заявив, що уряд і центральний банк мають намір провести конференцію і обнародувати антикризову програму в четвер-п’ятницю.

Сьогодні Верховна Рада України затвердила склад Кабінету міністрів під керівництвом прем'єр-міністра Арсенія Яценюка. До економічного блоку уряду увійшли міністр фінансів Олександр Шлапак і міністр економічного розвитку і торгівлі Павло Шеремета.

Нагадаємо, що 22 лютого парламент прийняв постанову про самоусунення Президента України Віктора Януковича від виконання обов'язків і проведення 25 травня позачергових виборів Президента. Також парламент обрав головою Верховної Ради Олександра Турчинова, на якого з 23 лютого покладено обов'язки Президента України.

24 лютого Верховна Рада звільнила Ігоря Соркіна, який обіймав посаду голови НБУ трохи більше року, і призначила на цю посаду народного депутата від «Батьківщини» Степана Кубіва.

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