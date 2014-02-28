Курс юаня впав до мінімуму з 2005 року

Курс китайської валюти щодо долара США впав до рекордно низького з 2005 року рівня. Тоді, 9 років тому, Народний банк Китаю встановив валютний коридор - 0,5%, відмовившись від прив'язки юаня до долара.

Вартість юаня знизилася щодо долара на 0,9% до 6,1808 юаня, мінімального значення за 10 місяців, повідомляє Вести.Экономика з посиланням на The Wall Street Journal.

Учасники ринку заявляють, що Центробанк країни проводить інтервенції на ринках через державні банки, які продають юань і купують долари.

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З 2005 року юань подорожчав на 33%. Згідно з прогнозом економістів валютний коридор для юаня буде розширений до 2% в II кварталі, при цьому нинішній коридор обмежує коливання до 1%.

Останній раз Народний банк Китаю розширював коридор в квітні 2012 р. до 1% з 0,5%.