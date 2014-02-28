Російський рубль знову оновив мінімуми

Російський рубль дешевшає на початку біржової сесії п'ятниці, залишаючись під тиском українських ризиків, на тлі рекордного тижневого падіння китайської валюти - несприятливого сигналу для сировинних і ринків, що розвиваються, і в міру завершення розрахунків експортерів за лютневі податки, повідомляє Рейтер.

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Рубль оновив в перші хвилини торгів абсолютні мінімуми до євро і бівалютного кошика, а ЦБ, судячи з котирувань кошика, вже підвищив валютний коридор на чергові 5 копійок.

Біржові котирування рубля до бівалютного кошика ($0,55 і 0,45 євро) до 10.35 МСК знаходилися на рівні 42,22, вартість кошика підвищилася на 16 копійок. Поточні значення кошика - максимальні за всі дев'ять років існування цього інструменту.

Судячи з котирувань, ЦБ вже зрушив плаваючий коридор кошика на 5 копійок до 35,25-42,25, продавши чергові $350 мільйонів після вчорашнього підвищення кордонів.

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