Австрія заморожує рахунки 18 українських громадян

МЗС Австрії заявив, що рахунки вісімнадцяти громадян України, що мають відношення до порушення прав і свобод в Україні, в національних банках країни заморожуються на невизначений термін, передає РІА Новости з посиланням на агентство APA. Імена людей, чиї рахунки заморожені, не повідомляються.

За інформацією агентства, рахунки заморожені за погодженням з Європейською службою зовнішньополітичної діяльності (ЄСЗД, EEAS), з австрійським відомством федерального канцлера і Міністерством фінансів у Відні. "Ця міра безпеки є тимчасовою, до тих пір, поки відповідні заходи ЄС не вступлять в силу", - зазначив представник міністерства.

Європейський Союз вирішив запровадити адресні економічні санкції проти українських чиновників, причетних до насильства проти Майдану. США ввели візові санкції щодо низки чиновників, які мають відношення до прийняття законів 16 січня і силового розгону Майдану.