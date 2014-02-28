Гривня на відкритті міжбанку зміцнилася до 10,8 грн/дол.

У п'ятницю, 28 лютого, на відкритті торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара США підвищилися до 10,3000/10,8000 грн/дол. проти 10,8000/11,2000 грн/дол. на закритті торгів 27 лютого, повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг».

Котирування гривні щодо євро на відкритті торгів у п'ятницю підвищилися до 14,1180/14,8060 грн/євро проти 14,7430/15,2935 грн/євро на закриття робочого дня в четвер.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли до 1,3708/1,3710 (четвер - 1,3651/1,3753).

Щодо російського рубля котирування гривні на відкритті торгів підвищилися до 0,2846/0,2985 грн/рубль з 0,3146/0,3251 грн/рубль на закритті торгів у четвер.

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Як повідомляв УНІАН, у четвер, 27 лютого, до закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні по відношенню до долара встановилися на рівні 10,8000/11,2000 грн/дол., по відношенню до євро - на рівні 14,7430/15,2935 грн/євро, по відношенню до російського рублю - на рівні 0,3146/0,3251 грн/рубль.