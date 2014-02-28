Нацбанк тимчасово обмежив зняття валютних вкладів

Національний банк України ввів тимчасове обмеження на зняття валютних вкладів у еквіваленті не більше 15 тис. грн на добу, при цьому обмежень для гривневих вкладів немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході брифінгу заявив голова Національного банку України Степан Кубів.

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«Гривневі вклади знімайте хоч мільйон, хоч два. Банки ліквідні», - сказав Кубів.

Голова НБУ зазначив, що регулятор встановив тимчасові обмеження з дострокового повернення валютних вкладів. «Національний банк прийняв постанову, тимчасову, яка до місяця функціонуватиме... Достроково повертати вклади у валюті за всіма типами договорів ми будемо того ж дня в будь-якій сумі, але це буде за курсом купівлі інвалюти в банку на день проведення операції», - пояснив Кубів.

Також, за словами голови НБУ, встановлено тимчасові обмеження з отримання валютної готівки. «Отримання готівкових коштів в іноземній валюті з поточних і депозитних рахунків клієнтів через каси і банкомати в розмірі 15 тис. грн на добу", - сказав він.

Кубів пояснив, що таке рішення пов'язане з масовим прагненням вкладників достроково розірвати депозитні договори.

Як пояснив присутній на прес-конференції голова правління «Ощадбанку» Сергій Подрєзов, зазначені обмеження покликані вирішити проблему дефіциту готівкової валюти.

«Щоб заспокоїти населення, ми починаємо бігати за доларами, перекуповувати й торгуватися на міжбанку для того, щоб задовольнити свого клієнта. Зберегти клієнта і показати своє обличчя на майбутнє», - пояснив він.

За словами банкіра, зрештою настає момент, коли валюти фізично не стане. «Настає той момент, коли фізично немає. Є проблема з доставкою в регіони. Є проблема завезти літаком і розвезти по регіонах», - пояснив він.

Подрєзов підкреслив, що це тимчасове обмеження, і воно позитивно зіграє для всіх, оскільки люди перестануть ганятися за доларами.

Згідно з постановою НБУ №104, текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН, крім розглянутих вище обмежень за депозитами і готівковою валютою, що діють до 28 березня 2014 року, регулятор змінив й інші правила на валютному ринку. Зокрема, банкам заборонено купувати валюту без її фізичної поставки, а Нацбанк залишає за собою право обмежити участь банків на міжбанківському валютному ринку на термін від 1 дня до 1 місяця при проведенні таким банком операцій, що «дають можливість маніпулювати обсягами торгів або курсом». Також заборона на дострокове погашення резидентами зовнішніх позик тепер поширюється не лише на основну суму кредитних зобов'язань, але й на інші платежі, передбачені кредитним договором. Постанова набуває чинності з сьогоднішнього дня.

Як повідомляв УНІАН, політична ситуація в країні дестабілізувала банківську систему, що призвело до відпливу депозитів із банків, а курс гривні на міжбанківському валютному ринку знизився до 10,50 грн/дол. із 8,2 грн/дол. у грудні 2013 року.

Для підтримки ліквідності банків Нацбанк за неповний лютий надав банкам 4,359 млрд грн рефінансування, зокрема 2,638 млрд грн - цього тижня.

З початку цього тижня залишки на кореспондентських рахунках банків продовжують упевнене зростання й на ранок сьогоднішнього дня досягли 26,550 млрд грн, що на 4,023 млрд грн більше, ніж на ранок понеділка, 24 лютого, тоді як національна валюта продовжує знецінюватися.

На думку низки експертів, отримані кошти потрапляють на валютний ринок, що призводить до подальшого знецінення гривні.