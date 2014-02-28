Яценюк зобов'язав Нацбанк контролювати сумнівні валютні операції

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході брифінгу в Національному банку заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

“Звертаюся до НБУ взяти під контроль ті валютообмінні операції, які носять сумнівний характер. Уряд готовий в цьому допомогти”, - сказав Яценюк.

Він повідомив, що Кабмін 1 березня на своєму засіданні звернеться з таким проханням до Державної служби з фінансового моніторингу.

“Завтра ми проведемо засідання Кабінету міністрів. Я звернуся до Держфінмоніторингу (з проханням - УНІАН) здійснити такий захід. Коли мене інформують про те, що йде зняття вкладів мільйони доларів США і їх переносять до осередків банків, то це не прості громадяни, які заробили мільйони, а все-таки люди, які, зокрема, мають відношення до попередньої влади”, - сказав Яценюк.

Раніше Національний банк України ввів тимчасове обмеження на зняття валютних вкладів в еквіваленті, що не перевищує 15 тис. грн на добу, при цьому обмежень для гривневих вкладів немає.

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