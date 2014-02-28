Нацбанк відсторонив 8 банків від операцій на валютному міжбанку
Національний банк припинятиме дії порушників валютного законодавства
Національний банк України тимчасово усунув 8 банків від операцій на міжбанківському валютному ринку, повідомив сьогодні журналістам голова НБУ Степан Кубів на прес-конференції в Києві.
Як передає кореспондент УНІАН, він підкреслив, що Національний банк припинятиме дії порушників валютного законодавства.
«Вже стосовно восьми банків, які займалися спекулятивними діями, що є порушенням валютного законодавства, вжито заходи. Відправлено відповідні перевірки з фінансового моніторингу й порушення вимог Національного банку. Відправлено 10 комісій до інших банків, які виключно для спекуляцій виходили на ринок зі спекулятивним підвищенням курсу», - сказав Кубів.
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Присутній на прес-конференції голова правління “Ощадбанку” Сергій Подрєзов зазначив: «Курс на міжбанку напружується на маленьких операціях. Спекуляції можливі ще в найближчі 2-3 дні. Але вчора - ви чули, Нацбанк це підтвердив - 8 банкам відключили можливість купівлі й спекуляції, їх відключили від системи валютного міжбанку”.
Назви банків із етичних міркувань банкіри не називають.
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