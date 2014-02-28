Гривня продовжує зростати - 10,10 грн/дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями 10,3000/10,8000, до 12:00 ціни впали 9,8000/10,1000, повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг».

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2846/0,2985, до 12:00 ціни знизилися 0,2710/0,2794. У Росії курс долар-рубль знизився, і до 12:00 встановився на рівні 36.1220 (-0.0580).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3708/10, змінюючись у досить вузькому коридорі. Ринок євро-гривні відкрився наступними індикативними котируваннями - 14,1180/14,8060, до 12:00 ціни, слідом за доларом, пішли вниз 13,4495/13,8655.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 28 лютого, на відкритті торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара США підвищилися до 10,3000/10,8000 грн/дол. проти 10,8000/11,2000 грн/дол. на закритті торгів 27 лютого.

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