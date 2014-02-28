Кубів: У Нацбанку достатньо коштів для розрахунків із кредиторами



Про це в ході брифінгу заявив журналістам голова Національного банку України Степан Кубів.

“Ми не спалюємо резерви на відміну від наших попередників. Сьогодні о першій годині дня буде зустріч міністра фінансів Шлапака і моя з представниками Міжнародного валютного фонду. За умови отримання кредиту від МВФ, валютні резерви держави відповідатимуть стандартам, необхідним сьогодні Україні. Крім того, сьогоднішнього обсягу золотовалютних резервів вистачить для розрахунків із кредиторами”, - сказав Кубів.

Як зазначив голова НБУ, таких висновків він дійшов, аналізуючи графік виплат за зобов'язаннями країни, чіткий і ретельно прорахований.

Кубів нагадав, що місія МВФ приїде в Україну вже наступного тижня. Також очікується прибуття експертів з Європейського Союзу. Крім МВФ, як зазначив голова НБУ, він проводить переговори з іншими міжнародними фінансовими організаціями.

«Я вчора одержав лист від Європейського банку реконструкції та розвитку, де ця поважна установа підтвердила реальне продовження співпраці з Україною», - додав він, зазначивши, що йдеться про фінансування перспективних проектів, важливих для економіки країни і створення нових робочих місць.

Кубів запевнив, що уряд і Національний банк розуміють складності відновлення економіки. «У нас є чіткий план. Учора план уряду був затверджений у Верховній Раді. Правління Національного банку розглянуло його учора ввечері, відповідно, займатимемося щоденною роботою з його виконання і надання фінансових інструментів», - резюмував голова НБУ.

Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви Нацбанку знизилися до 15 млрд дол., як заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, виступаючи у четвер у Верховній Раді. Резерви НБУ на 1 лютого 2013 року становили 17,805 млрд дол., що на 12,8%, або на 2,611 млрд дол. менше від показника на 1 січня. Негативно вплинуло на динаміку резервів погашення валютних позик, тоді як залучення нових позик, з урахуванням політичної ситуації в країні, не видається можливим. Також негативно позначилися масштабні інтервенції на валютному ринку на підтримку гривні, обсяг яких у січні становив 1,7 млрд дол.

Прем'єр Яценюк в інтерв'ю журналістам заявив, що відновлення переговорів з Європейським Союзом і Міжнародним валютним фондом у частині отримання фінансової допомоги буде одним із ключових і першочергових завдань у роботі нового уряду.

За словами директора-розпорядника МВФ Крістін Лагард, Міжнародний валютний фонд підтвердив готовність співпрацювати з Україною і зацікавленість в цьому української влади. Фонд має намір направити місію в Україну найближчим часом.



