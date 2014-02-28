Швейцарія заблокувала банківські рахунки 20 громадян України

Швейцарські власті заблокували банківські рахунки 20 громадян України, повідомляє в п'ятницю РІА «Новости» з посиланням на агентство «Франс Прес».

Крім цього, за повідомленням агентства, прокуратура Женеви почала розслідування щодо того, чи не були причетні Віктор Янукович і члени його сім'ї до відмивання грошей.

Як повідомив раніше МЗС Австрії, влада цієї країни заморозили рахунки 18 громадян України, їх імена не уточнювалися. Рахунки були заморожені за погодженням з Європейською службою зовнішньополітичної діяльності, з австрійським відомством федерального канцлера і міністерством фінансів у Відні.

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