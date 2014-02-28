Рейтингове агентство Standard & Рoor's заявило, що в разі отримання незалежності Шотландія може ввести в обіг власну валюту.

На думку фахівців агентства, економіка країни за своїм розміром порівнянна з новозеландської і володіє розвиненою фінансовою системою, тому «немає істотних причин, чому Шотландія не зможе успішно ввести власну валюту», пишуть "Ведомости".

Проте рейтингове агентство відзначило, що кредитоспроможність країни буде вище, якщо Шотландія вступить у валютний союз з Великобританією або єврозоною. «Успішна угода щодо валютного союзу Шотландії з Великобританією або єврозоною забезпечить значну підтримку її суверенному рейтингу», - сказано в звіті S&P.

На думку S&P, поки існує велика невизначеність щодо незалежності Шотландії, тому складно точно оцінити її кредитоспроможність. Складність полягає не тільки у виборі майбутньої валюти. Хоч її фінансова система і є відносно великою в порівнянні з розміром економіки, деякі організації можуть прийняти рішення перемістити свій бізнес у Великобританію.

Референдум з приводу відокремлення Шотландії від Великобританії відбудеться 18 вересня ц.р. Однією з головних тем для дискусій між тими, хто виступає за і проти закінчення 307-річного союзу, стала майбутня валюта незалежної Шотландії. Прагне до незалежності Шотландська національна партія, бажає зберегти фунт стерлінгів і укласти валютний союз з Великобританією. Але три політичні партії, які, швидше за все, увійдуть в майбутній британський уряд, вважють - Шотландія повинна буде відмовитися від фунта.