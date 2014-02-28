Долар піднявся до 10,50 грн

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 10,3000/10,8000, на 12:00 ціни впали до 9,8000/10,1000. На закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 9,6000/10,5000, повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг».

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2846/0,2985, на 12:00 ціни знизилися до 0,2710/0,2794. На закриття торгів ціни досягли рівня 0,2630/0,2740. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 36,1370 (-0.0430).

Читайте такожЯценюк розповів, що потрібно для стабілізації фінансової системи країниНа міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,3708/10, а на 15:00 зросли до 1,3803/05. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 14,1180/14,8060, на 12:00 ціни, слідом за доларом, пішли вниз до 13,4495/13,8655. На закриття торгів цінові показники з EUR/UAH відкотилися до рівня 13,2575/14,5045.

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