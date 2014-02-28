Дані щодо інфляції в єврозоні не виправдали очікувань

У лютому інфляція в єврозоні підвищилася на 0,8% у перерахунку на річні темпи, свідчать дані статистичного управління Європейського союзу.

Економісти, опитані агентством Bloomberg, очікували зниження темпів інфляції до 0,7%, повідомляють Вести Экономика.

Зниженню цінового тиску найбільше сприяли енергоносії, вартість яких упала на 2,2% проти 1,2% у січні.

Продукти харчування, тютюнові вироби та алкоголь подорожчали на 1,5% проти січневих 1,7%, ціни на послуги підвищилися на 1,3% після збільшення на 1,3% у попередньому місяці.

Читайте такожІнфляція в Україні збереглася на рівні 0,5%

Індекс CPI Core (інфляція без урахування таких волатильних чинників) становив 1% проти 0,8% у січні, тоді як аналітики не прогнозували зміни індикатора.

Європейський центральний банк знизив процентну ставку до рекордного мінімуму - 0,25%, щоб приборкати дефляційну тенденцію.

Єврокомісія очікує, що інфляція у валютному блоці в 2014 році становитиме 1% проти 1,4% у 2013 році, а потім зросте до 1,3%.