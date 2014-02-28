Зона вільної торгівлі з ЄС дозволить бізнесу економити 0,5 млрд євро на рік

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив комісар ЄС з питань торгівлі Карел де Гухт під час зустрічі міністрів торгівлі країн-членів ЄС у Афінах.

"Якщо Україна буде готова підписати, тоді і Європейський Союз буде готовий підписати Угоду. Демократичне майбутнє України має вирішуватись українським народом, включно з майбутнім підписанням Угоди про асоціацію з ЄС. Але маємо на цій стадії нагадати, чому ця Угода така вигідна всім українцям. Дозвольте навести пару цифр про вигоди, які містить глибока та всеосяжна зона вільної торгівлі: українські експортери збережуть майже півмільярда євро щороку через зменшення імпортних тарифів з боку ЄС - якщо точно, то 487 мільйонів євро", - сказав де Гухт.

Зокрема, за словами комісара ЄС, український аграрний сектор зекономить 330 млн євро щороку, а експортери переробленої сільгоспродукції - 53 млн євро. Хімічна галузь України виграє щороку на 26,8 млн євро.

"Одне важливе доповнення: Угода про асоціацію з торгівельним додатком є безпрецедентною дорожньою картою для модернізації економіки України. Вона принесе вищі стандарти для політичної системи, для української економіки і, що найважливіше - для народу України", - сказав комісар ЄС.

"Угода про асоціацію з глибокою та всеосяжною зоною вільної торгівлі не спрямована проти Росії. Те, що Україна матиме тісніші зв'язки з Європою, не означає, що Україна не може мати економічні відносини з Росією. Зовсім ні", - додав де Гухт.

Він зауважив, що Угода про асоціацію та зону вільної торгівлі не стикується, однак, із членством України у Митному союзі Росії, Білорусі та Казахстану. Але Україна, додав він, і так не є членом того інтеграційного утворення.

"Окрім цього, ми навіть будемо вітати, якщо Україна мала б тісніші економічні відносини з Росією. Для нас Україна - суверенна країна, яка може вирішувати за себе сама - з ким і до якої міри мати відносини. Росія - не опонент. Я думаю, що ми (ЄС і Росія) маємо бути партнерами у відношенні до України", - додав комісар ЄС.

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