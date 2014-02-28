МВФ не бачить в Україні причин для паніки

Міжнародний валютний фонд не бачить у нинішній економічній ситуації в Україні причин для паніки.

Про це повідомила голова МВФ Крістін Лагард сьогодні у Вашингтоні, передає РАР.

"Ми не бачимо нічого такого, щоб непокоїло настільки, що могло б стати причиною для паніки", - сказала вона.

Голова МВФ назвала "позбавленим сенсу" і "абсолютно передчасним" оголошення даних про суми необхідної Україні допомоги до того, як до країни прибуде місія МВФ - як планується, наступного тижня.

"Сподіваємося, що влада утримається від надання різних даних, які не мають сенсу до того моменту, поки не будуть ретельно перевірені", - сказала Лагард.

"Ми повинні базуватися на фактах", - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, МВФ найближчим часом має намір направити в Україну місію, яка дасть свою незалежну оцінку економічної ситуації і, водночас, почне дискусію про політику реформ, котрі повинні стати основою нової програми співпраці.

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