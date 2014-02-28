Обмеження на видачу готівки у валюті не стосуються переказів коштів клієнтів - банкіри

Банк нагадав, що згідно з постановою Національного банку №104 з 28 лютого 2014 року запроваджуються обмеження на видачу (отримання) коштів в іноземній валюті з карткових рахунків клієнтів через каси і банкомати банку в межах 15 тис. грн на день на одного клієнта в еквіваленті за офіційним курсом НБУ.

«Ці обмеження не стосуються переказів коштів в іноземній валюті, що належать клієнтам, згідно з нормативно-правовими актами НБУ», - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, що Нацбанк з сьогоднішнього дня встановив ряд обмежень на валютному ринку. Зокрема, регулятор дав банкам право у разі дострокового зняття коштів з валютних рахунків повертати їх в гривні за курсом банку на день проведення такої операції, а також зобов'язав банки обмежити видачу коштів з валютних рахунків через каси і банкомати до 15 тис. грн на клієнта задобу, виходячи з офіційного курсу НБУ).

Крім того, Нацбанк заборонив банкам купувати валюту без її фізичного постачання, а також залишив за собою право обмежити участь банків на міжбанківському валютному ринку на термін від 1 дня до 1 місяця при проведенні цим банком операцій, що дають можливість маніпулювати обсягами торгів або валютним курсом.

Також заборона на дострокове погашення резидентами зовнішніх позик тепер поширюється не лише на основну суму кредитних зобов'язань, а й на інші платежі за кредитним договором, а зарахування банками клієнтських коштів на купівлю валюти проводяться за курсом не нижчим за офіційний курс НБУ на день зарахування.

Як повідомляв УНІАН, політична ситуація в країні дестабілізувала банківську систему, що привело до відпливу депозитів з банків, а курс гривні на міжбанківському валютному ринку знизився до 10,50 грн/дол. з 8,2 грн/дол. у грудні 2013 року.